Reuters: США тиснуть на МКС, аби застрахувати Трампа від можливого переслідування

США хочуть, щоб Міжнародний кримінальний суд (МКС) вніс поправки до Римського статуту, аби гарантувати, що він не буде проводити розслідування проти Дональда Трампа і високопосадовців Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомив представник адміністрації Трампа, який спілкувався на умовах анонімності.

Посадовець адміністрації Трампа сказав, що Вашингтон висунув МКС три вимоги: припинити розслідування щодо ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в Газі та офіційно завершити попереднє розслідування щодо дій американських військ в Афганістані, а також обіцяти не переслідувати президента США.

"Зростає занепокоєння... що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших і почне судове переслідування проти них. Це неприйнятно, і ми не дозволимо, щоб це сталося", – сказало джерело Reuters.

Співрозмовник агентства додав, що в разі невиконання цих вимог США можуть розширити санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду і, зрештою, накласти їх на сам суд.

За словами посадовця, США повідомили про свої вимоги деяким учасницям Римського статуту МКС і самому суду. Він відмовився уточнювати, звідки США мають інформацію про можливе переслідування Трампа чи інших посадовців його адміністрації.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

У серпні США також запровадили санкції проти чотирьох посадовців МКС, звинувативши їх у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.