Reuters: США давят на МУС, чтобы застраховать Трампа от возможного преследования

США хотят, чтобы Международный уголовный суд (МУС) внес поправки в Римский статут, чтобы гарантировать, что он не будет проводить расследование против Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников Белого дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил представитель администрации Трампа, который общался на условиях анонимности.

Чиновник администрации Трампа сказал, что Вашингтон выдвинул МУС три требования: прекратить расследование в отношении израильских лидеров в связи с войной в Газе и официально завершить предварительное расследование относительно действий американских войск в Афганистане, а также обещать не преследовать президента США.

"Растет беспокойство... что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, министра обороны и других и начнет судебное преследование против них. Это неприемлемо, и мы не позволим, чтобы это произошло", – сказал источник Reuters.

Собеседник агентства добавил, что в случае невыполнения этих требований США могут расширить санкции против должностных лиц Международного уголовного суда и, в конце концов, наложить их на сам суд.

По словам чиновника, США сообщили о своих требованиях некоторым участникам Римского статута МУС и самому суду. Он отказался уточнять, откуда у США информация о возможном преследовании Трампа или других должностных лиц его администрации.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

В августе США также ввели санкции против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.