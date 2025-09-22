Reuters: США можуть накласти санкції на весь Міжнародний кримінальний суд

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровалити санкції проти всього Міжнародного кримінального суду вже цього тижня, що поставить під загрозу його функціонування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на шість проінформованих джерел.

За інформацією Reuters, США можуть найближчим часом запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду як юридичної особи.

Такі санкції можуть вплинути на його повсякденну діяльність МКС – від виплати зарплати співробітникам до доступу до банківських рахунків і програмного забезпечення на комп'ютерах.

Одне джерело Reuters повідомило, що посадовці МКС вже провели екстрені внутрішні засідання, щоб обговорити вплив потенційних санкцій США.

Три дипломатичні джерела агентства сказали, що деякі країни-члени Міжнародного кримінального суду спробують чинити опір санкціям США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку цього тижня.

Однак, додають вони, все вказує на те, що Вашингтон лише посилить атаки на МКС.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

У серпні США також запровадили санкції проти чотирьох посадовців МКС, звинувативши їх у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.