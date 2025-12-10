Разведка Дании впервые назвала США "потенциальной угрозой безопасности"

Служба военной разведки Дании (FE) в ежегодном отчете, обнародованном в среду, впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В отчете датской разведки говорится, что США все больше отдают приоритет собственным интересам и "сейчас используют свою экономическую и технологическую силу как инструмент власти, включая в отношении союзников и партнеров".

"США используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников", – говорится там.

FE также указывает на все больший интерес США к Гренландии в результате усиления соперничества великих держав в Арктике.

В то же время Служба военной разведки Дании в отчете пишет, что основными рисками для национальной безопасности по-прежнему являются Россия и Китай.

Напомним, с момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.