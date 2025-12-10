В ближайшие дни немецкие Военно-воздушные силы выведут свои системы противовоздушной обороны Patriot из Польши, что было запланированным шагом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По сообщению ВВС Германии, после почти года службы немецких систем Patriot на территории Польши в районе логистического хаба Жешув противовоздушную оборону на себя взяли Вооруженные силы Нидерландов.

Таким образом, около 200 солдат немецкой армии смогут провести рождественские праздники "снова дома, со своими семьями", добавили в немецкой авиации.

Там напомнили, что операция 1-й эскадрильи противовоздушной обороны ВВС Германии, в рамках которой в районе Жешува развернули комплексы Patriot, началась в январе 2025 года.

"Особое значение операция приобрела в начале сентября, когда несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Польши и были частично сбиты", – добавили там.

Как известно, Нидерланды с 1 декабря взяли под свою охрану крупный логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.

О том, что Нидерланды с декабря 2025 года развернут в Польше наземные средства противовоздушной обороны, стало известно в сентябре.