Глава МЗС Британії похвалила Трампа за його роль у досягненні миру в Україні

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер високо оцінила роль Дональда Трампа у спробах покласти край війні в Україні, попри побоювання, що він може втратити інтерес до пошуку прийнятного для Києва врегулювання.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Politico.

Купер заперечила, що непередбачуваність президента США ускладнює її роботу.

"Насправді, саме завдяки роботі президента Трампа та американської системи ми досягли перемир'я в Газі", – сказала вона, додавши, що високо цінує внесок Єгипту і Туреччини в цей процес.

Глава британського МЗС сказала, що США "дуже серйозно" ставляться до досягнення прогресу в поточних мирних переговорах.

"Робота, яку США проводять для досягнення мирного процесу, є надзвичайно важливою, і робота, яку (держсекретар. – Ред.) Марко Рубіо здійснює у межах цих дискусій, також є надзвичайно важливою", – додала вона.

Купер припустила, що США нададуть гарантії безпеки в разі припинення вогню, що є ключовим елементом переговорів, який досі було важко визначити.

"Це не може бути просто угода, яка означає, що Путін може просто зробити паузу, а потім повернутися, і я думаю, що США дуже чітко це розуміють", – сказала вона.

Як повідомлялось, премʼєр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини і президент Франції у середу провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка стосувалась шляхів досягнення миру в Україні.

Раніше в середу президент Володимир Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня, які можуть принести новини для завершення війни.