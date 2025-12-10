Глава МИД Британии похвалила Трампа за его роль в достижении мира в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер высоко оценила роль Дональда Трампа в попытках положить конец войне в Украине, несмотря на опасения, что он может потерять интерес к поиску приемлемого для Киева урегулирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Politico.

Купер опровергла, что непредсказуемость президента США затрудняет ее работу.

"На самом деле, именно благодаря работе президента Трампа и американской системы мы достигли перемирия в Газе", – сказала она, добавив, что высоко ценит вклад Египта и Турции в этот процесс.

Глава британского МИД сказала, что США "очень серьезно" относятся к достижению прогресса в текущих мирных переговорах.

"Работа, которую США проводят для достижения мирного процесса, является чрезвычайно важной, и работа, которую (госсекретарь. – Ред.) Марко Рубио осуществляет в рамках этих дискуссий, также является чрезвычайно важной", – добавила она.

Купер предположила, что США предоставят гарантии безопасности в случае прекращения огня, что является ключевым элементом переговоров, который до сих пор было трудно определить.

"Это не может быть просто соглашение, которое означает, что Путин может просто сделать паузу, а затем вернуться, и я думаю, что США очень четко это понимают", – сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и президент Франции в среду провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, который касался путей достижения мира в Украине.

Ранее в среду президент Владимир Зеленский анонсировал новые разговоры и встречи с партнерами на этой неделе, которые могут принести новости для завершения войны.