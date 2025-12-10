В Германии пришлось эвакуировать поезд из-за неисправной сушилки для рук

Недалеко от города Линдау на юге Германии 220 пассажиров экспресс-поезда пришлось эвакуировать после возгорания электрической сушилки для рук в одном из вагонов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел еще 5 декабря, когда поезд Eurocity-Express 197 следовал из Линдау в Мюнхен, когда пассажиры пожаловались на подозрительный запах горения и дым, а затем сработала пожарная сигнализация.

На станции Гергац поезд был остановлен вне расписания, и его 220 пассажиров эвакуировали. По данным немецкой полиции, на место происшествия прибыли большие силы пожарной охраны из пяти населенных пунктов.

Причину подозрительного запаха удалось установить только сейчас: как сообщила полиция, сильный дым вызвало тление неисправного сушильника для рук в туалете.

По данным полиции, поезд больше не использовался и вернулся на вокзал в Линдау. Поэтому пассажиры продолжили путешествие на заменяющем автобусе и других поездах.

В сентябре 2025 года после сообщения о пожаре в междугороднем поезде на высокоскоростной линии между городами Роттердам и Бреда было эвакуировано 400 пассажиров.

Перед этим в Болгарии полдня продолжалась ликвидация масштабного пожара на месте аварии поезда, перевозившего более 30 цистерн с дизельным топливом.