Біля Роттердама евакуювали кількасот пасажирів поїзда через повідомлення про пожежу

Після повідомлення про пожежу в міжміському поїзді на високошвидкісній лінії між містами Роттердам і Бреда було евакуйовано чотириста пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Сигнал про пожежу був поданий близько 18:30 машиністом поїзда, що вирушив з Роттердама, після того, як у локомотиві було виявлено задимлення.

"Пожежна служба прибула на місце, але пожежі не було", – повідомив представник перевізника ProRail.

Попри це, пасажирів евакуювали з міркувань безпеки. Для них організували автобусні маршрути до Бреди, звідки вони зможуть продовжити свою подорож.

Очікується, що через евакуацію пасажирів до вечора спостерігатимуться затримки високошвидкісній лінії між Роттердамом, Бредою та Брюсселем.

Менше поїздів курсуватиме і на високошвидкісній лінії між Роттердамом і Схіпхолом.

Раніше стало відомо, що німецькі слідчі вбачають умисел у займанні релейної шафи на залізничній гілці між Берліном і Ганновером, що сталося минулими вихідними.

Тим часом поліція Нідерландів не виявила жодних ознак того, що відповідальність за пожежу на залізниці, яка порушила рух поїздів у перший день саміту НАТО в Гаазі, лежить на іноземній державі.