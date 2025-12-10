Бельгія не виключає позову проти ЄС через "репараційну позику" для України

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер сказав, що не виключає юридичних заходів, якщо Європейська комісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі VRT.

Де Вевер сказав, що Бельгія продовжує вести переговори з Єврокомісією, аби її план щодо надання Україні позики за рахунок росактивів відповідав "раціональним, розумним та справедливим" вимогам.

"Було виявлено багато доброї волі, але між доброю волею щось зробити і фактичною можливістю щось зробити є розрив, який зараз потрібно подолати", – додав він.

Бельгійський премʼєр сказав, що в разі провалів переговорів "не можна нічого виключати".

"Якщо буде ухвалене рішення, яке, на мою думку, суперечить законності і тому не має сенсу та несе великі ризики для цієї країни, не можна нічого виключати", – сказав він, додавши, що і Бельгія, і депозитарій Euroclear, де зберігаються росактиви, може звернутися до Суду ЄС.

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії.

Видання Financial Times написало, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 млрд євро, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.