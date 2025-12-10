Бельгия не исключает иска против ЕС из-за "репарационного займа" для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что не исключает юридических мер, если Европейская комиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных российских активов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии VRT.

Де Вевер сказал, что Бельгия продолжает вести переговоры с Еврокомиссией, чтобы ее план по предоставлению Украине займа за счет россактивов соответствовал "рациональным, разумным и справедливым" требованиям.

"Было проявлено много доброй воли, но между доброй волей что-то сделать и фактической возможностью что-то сделать есть разрыв, который сейчас нужно преодолеть", – добавил он.

Бельгийский премьер сказал, что в случае провала переговоров "нельзя ничего исключать".

"Если будет принято решение, которое, по моему мнению, противоречит законности и поэтому не имеет смысла и несет большие риски для этой страны, нельзя ничего исключать", – сказал он, добавив, что и Бельгия, и депозитарий Euroclear, где хранятся росактивы, могут обратиться в Суд ЕС.

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит замороженные средства РФ.

Семь государств написали письмо руководству ЕС относительно "репарационного займа" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии.

Издание Financial Times написало, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.