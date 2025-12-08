Зеленський впевнений, що Україна отримає заморожені кошти РФ

Україна украй потребує позитивного рішення ЄС щодо використання російських активів для фінансування свого дефіциту, хоча не знає, у якому форматі це рішення буде ухвалене.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський, який відповідав на запитання з борту літака, що прямував до Брюсселя, заявив, що використання грошей РФ – це одна з тем, яку він буде обговорювати на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Кошту.

"За їхні (лідерів ЄС та держав-членів ЄС) рішення я не можу відповідати. Але всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці-кінців треба ухвалити це рішення – щоби заморожені активи Росії, яка руйнувала і руйнує Україну – працювали на Україну", – заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна матиме серйозні проблеми у разі, якщо коштів не буде, тому варіант відсутності згоди не розглядається.

"Ми розраховуємо на ці гроші. Я не знаю, чи це буде репараційний кредит, чи це буде альтернатива – це залежить від єдності Європи і від деяких скептиків. Але я впевнений, що це питання буде вирішене… Лідери розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело (шлях виділення – ЄП) цих грошей – це питання до Європи", – пояснив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що ці кошти мають піти або на відбудову, "або на озброєння, якщо війна не закінчиться".

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії. Вихідними президентка ЄК зустрілася із прем’єром Бельгії та Мерцом задля обговорення росактивів.

Зауважимо також, що альтернативу "репараційній позиці" заблокувала Угорщина.