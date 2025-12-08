Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні

Лідери семи країн-членів ЄС написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Європейської ради Антоніу Кошти, в якому закликають використати заморожені російські активи для надання Україні так званої "репараційної позики".

Відповідний лист є у розпорядженні "Європейської правди".

Лист до керівництва ЄС підписали прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, очільник уряду Фінляндії Петтері Орпо, президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Ірландії Міхол Мартін, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, а також глава уряду Швеції Ульф Крістерссон.

Автори листа зазначають, що Європа незмінно підтримує Україну з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Ми прагнемо знайти довгострокову надійну підтримку, яка зміцнить Україну. З огляду на нинішній масштаб і терміновість бюджетних та військових потреб України, ми рішуче підтримуємо пропозицію Комісії про надання репараційного кредиту, що фінансується за рахунок грошових коштів від заморожених російських активів в ЄС", – зазначено в листі.

Його автори зазначають, що рішення щодо "репараційної позики" – це "найбільш фінансово здійсненне і політично реалістичне рішення".

"Воно відповідає основоположному принципу права України на компенсацію збитків, заподіяних агресією. Час має вирішальне значення. Прийнявши рішення про репараційний кредит на засіданні Європейської ради в грудні, ми отримаємо можливість зміцнити позиції України в плані захисту та ведення переговорів про справедливий і міцний мир", – наголошено в листі.

Лідери також заявили про свою готовність "конструктивно співпрацювати" для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

ЗМІ писали, що США провели лобіювання в декількох країнах Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення позики Україні.