США можуть почати вимагати для в’їзду історію соцмереж від туристів з "безвізових" країн Європи

У США ініціювали зміни до правил в’їзду, згідно з якими туристи з країн, що мають право безвізового в’їзду, повинні будуть надавати історію своїх соцмереж за 5-річний період – що пояснюють міркуваннями безпеки.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Текст пропозиції надійшов від Митної і прикордонної служби США. Згідно з проєктом, мандрівники з країн, які мають право безвізового в’їзду до Штатів, повинні будуть надавати додаткову особисту інформацію у рамках електронної заявки через Електронну систему дозволів на подорожі (ESTA). Безвізова програма США охоплює 42 країн, серед яких Британія та більшість країн Європи, а також Австралія, Нова Зеландія, Японія, Ізраїль, Катар.

Наразі для оформлення заявки просять надати паспортні дані та інформацію про наявність чи відсутність судимостей.

Проєкт пропонує вимагати від мандрівників з "безвізових" країн також їхні телефонні номери та адреси електронної пошти, що використовувалися протягом останніх 5 років, перелік імен з датами й місцем народження, телефонні номери та місця проживання членів родини.

Крім того, роблять обов’язковим надання інформації про соцмережі особи за останні 5 років. Нововведення обгрунтовують положеннями указу від січня 2025 року щодо захисту США від іноземних терористів та інших загроз для нацбезпеки та громадської безпеки.

Пункт про облікові записи у соцмережах був у формі заявки ще з 2016 року, але не був обов’язковим для заповнення. Окремо зазначалося, що якщо заявник не бажає надавати інформацію чи взагалі не користується соцмережами, то незаповнення цього поля не буде мати негативних наслідків.

Нова пропозиція відкрита для публічних коментарів до 9 лютого.

Внесені пропозиції вписуються у ширшу політику адміністрації Трампа з "перезавантаження" системи в’їзду до США та боротьби з нелегальним перебуванням.

