США могут начать требовать для въезда историю соцсетей от туристов из "безвизовых" стран Европы

В США инициировали изменения в правилах въезда, согласно которым туристы из стран, имеющих право безвизового въезда, должны будут предоставлять историю своих соцсетей за 5-летний период – что объясняют соображениями безопасности.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Текст предложения поступил от Таможенной и пограничной службы США. Согласно проекту, путешественники из стран, имеющих право безвизового въезда в Штаты, должны будут предоставлять дополнительную личную информацию в рамках электронной заявки через Электронную систему разрешений на путешествия (ESTA). Безвизовая программа США охватывает 42 страны, среди которых Великобритания и большинство стран Европы, а также Австралия, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Катар.

Сейчас для оформления заявки просят предоставить паспортные данные и информацию о наличии или отсутствии судимостей.

Проект предлагает требовать от путешественников из "безвизовых" стран также их телефонные номера и адреса электронной почты, которые использовались в течение последних 5 лет, а также перечень имен с датами и местом рождения, телефонные номера и места проживания членов семьи.

Кроме того, делают обязательным предоставление информации о соцсетях заявителя за последние 5 лет. Нововведение обосновывают положениями указа от января 2025 года о защите США от иностранных террористов и других угроз для нацбезопасности и общественной безопасности.

Пункт об учетных записях в соцсетях был в форме заявки еще с 2016 года, но не был обязательным для заполнения. Отдельно отмечалось, что если заявитель не желает предоставлять информацию или вообще не пользуется соцсетями, то незаполнение этого поля не будет иметь негативных последствий.

Новое предложение открыто для публичных комментариев до 9 февраля.

Внесенные предложения вписываются в более широкую политику администрации Трампа по "перезагрузке" системы въезда в США и борьбе с нелегальным пребыванием.

Напомним, на прошлой неделе в США представили новую стратегию по нацбезопасности, которая вызвала критическую реакцию в Европе (подробно о документе – в статье Разворот Трампа: какие изменения анонсирует новая стратегия безопасности США).

