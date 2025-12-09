Мерц різко прокоментував нову стратегію з нацбезпеки США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "неприйнятними" частину заяв у нещодавно оприлюдненій новій стратегії з нацбезпеки США адміністрації Трампа.

Як пише "Європейська правда", його цитує Politico.

Коментуючи американську стратегію з нацбезпеки, опубліковану минулого тижня, Мерц сказав, що частину речей у ній можна зрозуміти, але частина "неприйнятна для нас, з європейської точки зору".

"Не бачу потреби для американців зараз прагнути рятувати демократію у Європі. А якби її потрібно було рятувати – ми би займалися цим самостійно", – сказав він.

Канцлер зазначив, що не здивований загальною тональністю документа, але він підкріпив його думку про те, що ЄС варто ставати більш незалежним від Вашингтона у безпекових та оборонних питаннях.

"У моїх дискусіях з американцями я кажу: "Америка передусім" – гаразд, але "Америка сам на сам" не може бути у ваших інтересах. Вам у цьому світі також потрібні партнери. Одним з таких партнерів може бути Європа. А якщо Європа не підходить – то принаймні зробіть вашим партнером Німеччину", – сказав Фрідріх Мерц.

Він також сказав, що президент США Дональд Трамп прийняв запрошення відвідати Німеччину у 2026 році.

Раніше глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, в американській стратегії з нацбезпеки, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас, коментуючи документ, порадила США спрямувати таку критику на Росію.

