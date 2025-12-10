Тихановська: США не зможуть відірвати режим Лукашенка від Росії

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська скептично оцінила здатність американської дипломатії вбити клин між Александром Лукашенком і господарем Кремля Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Reuters.

Тихановська закликала "перестати думати, що можемо роз'єднати Лукашенка і Путіна".

"Вони мають симбіотичну дружбу; вони підтримують один одного, допомагають один одному, наприклад, обходити санкції. Наше завдання не в тому, щоб роз'єднати їх або врятувати Лукашенка від Путіна. Наше завдання – врятувати нашу країну, Білорусь, і від Лукашенка, і від Путіна", – додала вона.

За словами лідерки білоруської опозиції, рішення США помʼякшити деякі санкції проти Білорусі не означають, що вони винагороджують режим Лукашенка.

"Вони (американці. – Ред.) розуміють, які санкції можна скасувати, а які ні, і їхні рішення є досить мудрими. Наше завдання – переконатися, що президент Трамп має "пряник", і він зараз використовує "пряник", але він також має "батіг", якщо білоруський режим не виконає... угоду", – додала Тихановська.

Адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.