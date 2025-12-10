Тихановская: США не смогут оторвать режим Лукашенко от России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская скептически оценила способность американской дипломатии вбить клин между Александром Лукашенко и хозяином Кремля Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Reuters.

Тихановская призвала "перестать думать, что мы можем разъединить Лукашенко и Путина".

"У них симбиотическая дружба; они поддерживают друг друга, помогают друг другу, например, обходить санкции. Наша задача не в том, чтобы разъединить их или спасти Лукашенко от Путина. Наша задача – спасти нашу страну, Беларусь, и от Лукашенко, и от Путина", – добавила она.

По словам лидера белорусской оппозиции, решение США смягчить некоторые санкции против Беларуси не означает, что они вознаграждают режим Лукашенко.

"Они (американцы. – Ред.) понимают, какие санкции можно отменить, а какие нет, и их решения достаточно мудрые. Наша задача – убедиться, что президент Трамп имеет "пряник", и он сейчас использует "пряник", но он также имеет „кнут", если белорусский режим не выполнит... соглашение", – добавила Тихановская.

Администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стало освобождение 52 белорусских политзаключенных. В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

