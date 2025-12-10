ЄІБ надав понад 18 млн євро на енергоефективність шкіл та лікарень у трьох областях

Європейський інвестиційний банк виділив 18,4 млн євро на енергоефективну модернізацію соціальних установ у трьох областях України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій.

Транш ЄІБ обсягом 18,4 млн євро надається на енергоефективну модернізацію 28 закладів соціальної сфери у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях.

Основна частина суми – 11,3 млн євро – передбачена на енергоефективну модернізацію 20 шкіл і дитсадків та впровадження системи енергомоніторингу у Тернополі.

4,2 млн євро виділені на капітальне оновлення трьох великих медичних закладів у Волинській області, та 2,9 млн – на термомодернізацію п’яти закладів освіти у Запоріжжі.

Фінансування надається у межах "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" (UMIP) та підкріплене гарантією ЄС у межах інструменту Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP) – це масштабний інвестиційний проєкт із бюджетом 400 млн євро. Програма забезпечує фінансування для середніх і великих громад, фокусуючись на модернізації мереж тепло– і водопостачання, термореновації громадських будівель та впровадженні сучасних систем управління відходами.

Нагадаємо, у листопаді ЄІБ та ЄС анонсували понад 200 млн євро на відновлення та енергетичну стійкість в Україні.

Німеччина анонсувала додаткову "зимову" допомогу на 40 млн євро у відповідь на триваючі російські атаки на інфраструктуру України.