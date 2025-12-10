ЕИБ выделил более 18 млн евро на энергоэффективность школ и больниц в трех областях

Европейский инвестиционный банк выделил 18,4 млн евро на энергоэффективную модернизацию социальных учреждений в трех областях Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Транш ЕИБ в размере 18,4 млн евро предоставляется на энергоэффективную модернизацию 28 учреждений социальной сферы в Тернопольской, Запорожской и Волынской областях.

Основная часть суммы – 11,3 млн евро – предусмотрена на энергоэффективную модернизацию 20 школ и детских садов и внедрение системы энергомониторинга в Тернополе.

4,2 млн евро выделены на капитальное обновление трех крупных медицинских учреждений в Волынской области, и 2,9 млн – на термомодернизацию пяти учебных заведений в Запорожье.

Финансирование предоставляется в рамках "Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины" (UMIP) и подкреплено гарантией ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.

Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины (UMIP) – это масштабный инвестиционный проект с бюджетом 400 млн евро. Программа обеспечивает финансирование для средних и крупных громад, фокусируясь на модернизации сетей тепло– и водоснабжения, термореновации общественных зданий и внедрении современных систем управления отходами.

Напомним, в ноябре ЕИБ и ЕС анонсировали более 200 млн евро на восстановление и энергетическую устойчивость в Украине.

Германия анонсировала дополнительную "зимнюю" помощь на 40 млн евро в ответ на продолжающиеся российские атаки на инфраструктуру Украины.