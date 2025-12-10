Еврокомиссар Кос "не волнуется" из-за блокирования Венгрией движения Украины в ЕС

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос заявила в среду, что уверена, что Венгрия не сорвет путь Украины к членству в ЕС, который она назвала "неизбежным".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во время посещения тепловой электростанции на западе Украины, которая была повреждена в результате российского обстрела, Кос спросили о ее отношении к блокированию Венгрией евроинтеграции Украины.

"Я не волнуюсь. Я бы волновалась, если бы были реальные основания для беспокойства", – сказала она.

Еврокомиссар сказала, что членство Украины в ЕС "неизбежно" и что она рассматривает его "как политическую гарантию безопасности" государства, добавив, что "на территории Европейского Союза никогда не было войны".

"Чем быстрее будут осуществлены необходимые реформы, тем быстрее может продвигаться процесс", – добавила Кос.

Прямо упомянув венгерского премьер-министра, она сказала: "Нам не нужен Орбан, чтобы осуществить реформы, необходимые для вступления Украины в ЕС".

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на основе текущего прогресса в евроинтеграционных реформах считает, что Киев имеет шансы завершить переговоры о вступлении в 2028 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина имеет шансы вступить в ЕС раньше 2030 года.

Читайте также: Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева