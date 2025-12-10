Зеленский рассказал о переговорах с США по восстановлению Украины

Представители Украины и США в среду провели переговоры по восстановлению и экономическому возрождению Украины после окончания войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на X.

По словам Зеленского, со стороны США в переговорах участвовали посланник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и генеральный директор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

С украинской стороны, судя по фотографиям, присутствовали премьер Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев, министр иностранных дел Андрей Сибига и его заместитель Сергей Кислица, а также председатель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому возрождению Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, стороны "обсудили ключевые моменты для восстановления, различные механизмы и видение восстановления".

"Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине. Мы уже подготовили и украинский взгляд на базовые 20 пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять экономическую безопасность и формировать защищенность бизнес-климата", – добавил он.

Глава государства также анонсировал "следующие контакты между командами".

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

Он также сказал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовится три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.