Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії до 2027 року

Президент Володимир Зеленський у середу продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", відповідний указ №921/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Зазначається, що дія указу про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Британії продовжується до 30 січня 2027 року.

Нагадаємо, безвізовий в’їзд громадян Британії до України був запроваджений ще у 2005 році, але перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року, який після того не раз продовжувався.

У жовтні 2020 року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія спростила правила в’їзду для українців, що тікають від війни.