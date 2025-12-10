Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 2027 года

Президент Владимир Зеленский в среду продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий указ №921/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что действие указа о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании продлевается до 30 января 2027 года.

Напомним, безвизовый въезд граждан Великобритании в Украину был введен еще в 2005 году, но перестал действовать с 1 февраля 2020 года – после выхода Великобритании из ЕС.

После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 года, который после этого не раз продлевался.

В октябре 2020 года Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Великобританию.

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания упростила правила въезда для украинцев, бегущих от войны.