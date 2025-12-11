Палата представників схвалила оборонний бюджет США із допомогою для України

Нижня палата Конгресу США схвалила проєкт Закону про асигнування на національну оборону у 2026 фінансовому році військовим бюджетом у $900 млрд, з якого $800 млн – на допомогу Україні.

Голосування відбулося в середу ввечері за часом Вашингтона, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Закон про національну оборону на 2026 рік (NDAA), який тепер передається до Сенату, робить сильний акцент на європейській обороні, забороняючи зменшення чисельності військ на континенті нижче 76 тисяч осіб на строк понад 45 днів і блокуючи вивезення основного обладнання.

"Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють силу Америки, захищають нашу батьківщину, підтримують наших союзників і забезпечують, щоб Сполучені Штати залишалися найпотужнішою і найздібнішою військовою силою, яку коли-небудь знав світ", – заявив спікер Палати представників Майк Джонсон перед голосуванням.

Загалом законопроєкт передбачає виділення $800 млн на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), розподілених рівними частинами: по $400 млн на кожний з наступних двох років.

NDAA санкціонує програми Пентагону, але не фінансує їх. Конгрес повинен окремо затвердити фінансування в законопроєкті про видатки на фінансовий рік, що закінчується у вересні 2026 року.

Двопартійне голосування відбулося через кілька днів після оприлюднення стратегії національної безпеки Білого дому, в якій йшлося про те, що Європі загрожує "цивілізаційне знищення", і яка засвідчила підтримку Вашингтоном націоналістичних ультраправих партій Європи.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США "пробачать" РФ і покинуть Україну без жодної допомоги.

Тим часом спецпосланець президента США Кіт Келлог, який незабаром піде у відставку, вважає, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька".