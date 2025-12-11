Палата представителей одобрила оборонный бюджет США с помощью для Украины

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2026 финансовом году военным бюджетом в $900 млрд, из которых $800 млн – на помощь Украине.

Голосование состоялось в среду вечером по времени Вашингтона, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Закон о национальной обороне на 2026 год (NDAA), который теперь передается в Сенат, делает сильный акцент на европейской обороне, запрещая уменьшение численности войск на континенте ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней и блокируя вывоз основного оборудования.

"Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, защищают нашу родину, поддерживают наших союзников и обеспечивают, чтобы Соединенные Штаты оставались самой мощной и способной военной силой, которую когда-либо знал мир", – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон перед голосованием.

В целом законопроект предусматривает выделение $800 млн на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), распределенных поровну: по $400 млн на каждый из следующих двух лет.

NDAA санкционирует программы Пентагона, но не финансирует их. Конгресс должен отдельно утвердить финансирование в законопроекте о расходах на финансовый год, заканчивающийся в сентябре 2026 года.

Двухпартийное голосование состоялось через несколько дней после обнародования стратегии национальной безопасности Белого дома, в которой говорилось, что Европе угрожает "цивилизационное уничтожение", и которая подтвердила поддержку Вашингтоном националистических ультраправых партий Европы.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США "простят" РФ и бросят Украину без всякой помощи.

Между тем спецпосланник президента США Кит Келлог, который вскоре уйдет в отставку, считает, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко".