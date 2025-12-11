ЗМІ: в ЄС можуть "ізолювати" Бельгію, якщо вона блокуватиме репараційну позику

В Євросоюзі почали розглядати жорсткіший підхід щодо Бельгії, яка протистоїть ідеї виплати Україні "репараційної позики" із заморожених російських активів; зокрема європейські посадовці не виключають ігнорування бельгійського уряду на чолі з Бартом Де Вевером.

Про це повідомило видання Politico, інформує "Європейська правда".

Зокрема, у публікації йдеться, що Де Вевер так довго чинив опір плану фінансування кредиту за рахунок заморожених російських активів, які, якраз, в основному знаходяться в Бельгії, що дипломати з усіх країн ЄС зараз розробляють стратегії, щоб переконати його підтримати цю ідею.

Де Вевер побоюється, що Бельгія опиниться в скрутному становищі, якщо гроші доведеться повертати, і тепер просить додаткових заходів безпеки.

Він хоче, щоб ЄС надав додатковий грошовий резерв на додаток до фінансових гарантій і посилених заходів безпеки для покриття потенційних юридичних суперечок і врегулювань – ідея, якій багато європейських урядів протистоять.

Бельгія надіслала список поправок до пропозиції Єврокомісії, які вона хоче внести, щоб гарантувати, що вона не буде змушена виплачувати гроші РФ самостійно, якщо санкції будуть зняті. Де Вевер заявив, що не підтримає репараційний кредит, якщо його побоювання не будуть враховані.

На тлі побоювань, що згоди щодо виплати репараційного кредиту Україні лідери ЄС не досягнуть на саміті у грудні, дипломати, з якими поспілкувалось видання, запевнили, що ще не всі надії втрачені.

Посли будуть рядок за рядком переглядати вимоги Бельгії, з'ясовувати найсерйозніші проблеми і шукати способи їх вирішення.

Але за тиждень до зустрічі лідерів тон ЄС у спілкуванні з Бельгією стає серйознішим. Якщо Де Вевер продовжить блокувати план, він опиниться в незручному і незвичайному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською, розповів один з європейських дипломатів.

Бельгійський лідер буде ізольований і ігнорований, так само як угорський прем’єр Віктор Орбан, зазначає видання.

Бельгії дають зрозуміти, що якщо вона не приєднається до угоди, її дипломати, міністри та лідери "втратять право голосу в ЄС".

Зокрема, європейські посадовці ігноруватимуть побажання і побоювання Бельгії, пов'язані з довгостроковим бюджетом ЄС на 2028-2034 роки, що стане серйозною проблемою для її уряду.

Як заявив один з дипломатів, думка Бельгії щодо пропозицій ЄС не буде враховуватися, на їхні телефонні дзвінки не відповідатимуть.

Дипломати, з якими поспілкувалось видання, наголошують, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Підкреслюючи те, як багато зараз стоїть на кону, посли ЄС збираються тричі на цьому тижні – у середу, п'ятницю та неділю – для обговорення пропозиції Комісії щодо надання позики Україні.

Також видання описує ще один потенційний шлях ухвалення рішення щодо репараційного кредиту: ухвалення його кваліфікованою більшістю, ігноруючи відмову Бельгії. Але дипломати кажуть, що це не розглядається серйозно.

Сам Де Вевер напередодні не виключив юридичних заходів, якщо Європейська комісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.

Видання Financial Times написало, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 млрд євро, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.