СМИ: в ЕС могут "изолировать" Бельгию, если она будет блокировать репарационный заем

В Евросоюзе начали рассматривать более жесткий подход к Бельгии, которая противостоит идее выплаты Украине "репарационного займа" из замороженных российских активов; в частности, европейские чиновники не исключают игнорирования бельгийского правительства во главе с Бартом Де Вевером.

Об этом сообщило издание Politico, информирует "Европейская правда".

В частности, в публикации говорится, что Де Вевер так долго сопротивлялся плану финансирования кредита за счет замороженных российских активов, которые, как раз, в основном находятся в Бельгии, что дипломаты из всех стран ЕС сейчас разрабатывают стратегии, чтобы убедить его поддержать эту идею.

Де Вевер опасается, что Бельгия окажется в затруднительном положении, если деньги придется возвращать, и теперь просит дополнительных мер безопасности.

Он хочет, чтобы ЕС предоставил дополнительный денежный резерв в дополнение к финансовым гарантиям и усиленным мерам безопасности для покрытия потенциальных юридических споров и урегулирований – идея, которой многие европейские правительства противостоят.

Бельгия прислала список поправок к предложению Еврокомиссии, которые она хочет внести, чтобы гарантировать, что она не будет вынуждена выплачивать деньги РФ самостоятельно, если санкции будут сняты. Де Вевер заявил, что не поддержит репарационный кредит, если его опасения не будут учтены.

На фоне опасений, что согласия по выплате репарационного кредита Украине лидеры ЕС не достигнут на саммите в декабре, дипломаты, с которыми пообщалось издание, заверили, что еще не все надежды потеряны.

Послы будут строка за строкой пересматривать требования Бельгии, выяснять самые серьезные проблемы и искать способы их решения.

Но за неделю до встречи лидеров тон ЕС в общении с Бельгией становится более серьезным. Если Де Вевер продолжит блокировать план, он окажется в неудобном и необычном положении для лидера страны, которая так долго была проевропейской, рассказал один из европейских дипломатов.

Бельгийский лидер будет изолирован и игнорирован, так же как венгерский премьер Виктор Орбан, отмечает издание.

Бельгии дают понять, что если она не присоединится к соглашению, ее дипломаты, министры и лидеры "потеряют право голоса в ЕС".

В частности, европейские чиновники будут игнорировать пожелания и опасения Бельгии, связанные с долгосрочным бюджетом ЕС на 2028-2034 годы, что станет серьезной проблемой для ее правительства.

Как заявил один из дипломатов, мнение Бельгии по предложениям ЕС не будет учитываться, на телефонные звонки бельгийских чиновников не будут отвечать.

Дипломаты, с которыми пообщалось издание, отмечают, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Подчеркивая, как много сейчас поставлено на карту, послы ЕС собираются трижды на этой неделе – в среду, пятницу и воскресенье – для обсуждения предложения Комиссии о предоставлении займа Украине.

Также издание описывает еще один потенциальный путь принятия решения о репарационном кредите: принятие его квалифицированным большинством, игнорируя отказ Бельгии. Но дипломаты говорят, что это не рассматривается серьезно.

Сам Де Вевер накануне не исключил юридических мер, если Европейская комиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных российских активов.

Издание Financial Times написало, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.