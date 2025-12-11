Трамп каже, що його розмова з євролідерами щодо України проходила в "жорстких тонах"
Президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з європейськими лідерами стосовно України відбувалась "у достатньо жорстких тонах".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить AFP.
Коли його запитали про телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Трамп зазначив: "Ми обговорили Україну в досить жорстких тонах".
"Я думаю, у нас були невеликі розбіжності з приводу людей, і ми подивимося, як все обернеться. І ми сказали, що перед тим, як піти на зустріч, ми хочемо дізнатися деякі речі", – додав Трамп.
За його словами, європейці хотіли провести нові переговори цими вихідними.
"Вони хотіли б, щоб ми взяли участь у зустрічі в Європі вихідними, і ми приймемо рішення залежно від того, з чим вони повернуться. Ми не хочемо витрачати час", – додав Трамп.
Тим часом американський лідер вкотре натякнув, що може дистанціюватися від конфлікту, в якому він звинувачує свого попередника Джо Байдена.
"Іноді потрібно дати людям можливість боротися, а іноді – ні. Але проблема з тим, щоб дати людям можливість боротися, полягає в тому, що ви втрачаєте тисячі людей на тиждень. Це смішно. Все це смішно", – додав Трамп.
У середу Стармер, Макрон і Мерц провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка стосувалась шляхів досягнення миру в Україні.
За його словами, лідери погодились, що йдеться про "вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі".
Перед тим президент Володимир Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня, які можуть принести новини для завершення війни.
Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".