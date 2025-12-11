Трамп говорит, что его разговор с евролидерами по Украине проходил в "жестких тонах"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с европейскими лидерами по Украине проходил "в достаточно жестких тонах".
Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит AFP.
Когда его спросили о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Трамп отметил: "Мы обсудили Украину в достаточно жестких тонах".
"Я думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей, и мы посмотрим, как все обернется. И мы сказали, что перед тем, как пойти на встречу, мы хотим узнать некоторые вещи", – добавил Трамп.
По его словам, европейцы хотели провести новые переговоры в эти выходные.
"Они хотели бы, чтобы мы приняли участие во встрече в Европе на выходных, и мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время", – добавил Трамп.
Между тем американский лидер в очередной раз намекнул, что может дистанцироваться от конфликта, в котором он обвиняет своего предшественника Джо Байдена.
"Иногда нужно дать людям возможность бороться, а иногда – нет. Но проблема с тем, чтобы дать людям возможность бороться, заключается в том, что вы теряете тысячи людей в неделю. Это смешно. Все это смешно", – добавил Трамп.
В среду Стармер, Макрон и Мерц провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, который касался путей достижения мира в Украине.
Как отметили в пресс-службе немецкого правительства по итогам разговора, лидеры согласились, что речь идет о "решающем моменте для Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве".
Перед этим президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры и встречи с партнерами на этой неделе, которые могут принести новости для завершения войны.
Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".