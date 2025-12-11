Дания планирует запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

Дания планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце датское правительство объявило, что достигло соглашения между тремя партиями правительственной коалиции и двумя оппозиционными политсилами в парламенте о запрете доступа к социальным сетям для всех лиц в возрасте до 15 лет.

Такая мера станет самым радикальным шагом, сделанным страной Евросоюза для ограничения использования соцсетей подростками и детьми.

Планы датского правительства могут стать законом уже в середине 2026 года. Предложенная мера даст некоторым родителям право разрешать своим детям доступ к социальным сетям с 13 лет, однако правительство еще не раскрыло всех своих планов.

Многие социальные сети уже запрещают регистрироваться детям младше 13 лет, а закон ЕС требует от крупных технологических компаний принимать меры для защиты молодежи от онлайн-рисков и нежелательного контента. Однако чиновники и эксперты заявляют, что такие ограничения не всегда работают.

Как отмечают датские чиновники, несмотря на ограничения, около 98% детей в возрасте до 13 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети, а также почти половина детей в возрасте до 10 лет.

Министр цифровых вопросов Кэролайн Стейдж, которая объявила о предложенном запрете в прошлом месяце, сказала, что перед тем, как он станет законом, возможно, до "середины-конца следующего года", еще должен состояться процесс консультаций по этому мероприятию и несколько чтений в парламенте.

"Когда мы идем в город ночью, там есть охранники, которые проверяют возраст молодых людей, чтобы убедиться, что никто из несовершеннолетних не попадет на вечеринку, на которую им нельзя. В цифровом мире у нас нет охранников, а они нам точно нужны", – сказала министр.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает ограничение соцсетей для детей и поручила группе экспертов до конца года представить отчет о мерах, которые можно принять на уровне ЕС.

В ноябре в Европарламенте призвали к новым шагам для защиты несовершеннолетних пользователей онлайн, предложив, в частности запрет самостоятельного пользования соцсетями и ИИ-ассистентами до 16-летнего возраста.