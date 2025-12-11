ЗМІ: США не вимагають від РФ виведення військ з Донбасу задля створення демілітаризованої зони

Останні пропозиції США щодо мирного плану не містять заклику до Росії вивести свої війська з Донеччини та Луганщини для створення там демілітаризованої зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Український високопосадовець, який ознайомився з пропозицією в її останній редакції, заявив, що вона не закликає Росію покинути території, які, за планом, мають стати східним кордоном демілітаризованої зони. Натомість Сполучені Штати наполягають на тому, що українські війська мають залишити свої позиції в Донецькій області.

Початково мирний план Трампа з 28 пунктів включав пропозицію створити "нейтральну демілітаризовану буферну зону" після виведення українських військ із Донбасу.

Українські посадовці, які брали участь у переговорах, заявили, що США наполягають на створенні зони, подібної до тієї, що розділяє Північну та Південну Корею з моменту підписання перемир'я між ними понад 72 роки тому.

Водночас президент України Володимир Зеленський розглядає демілітаризовану зону як шлях до замороженого конфлікту, короткочасну паузу, яка дасть Москві час перегрупуватися перед початком нового наступу.

Повідомляли, що представники України та США в середу провели переговори щодо відбудови та економічного відновлення України після завершення війни.

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Він також сказав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.