СМИ: США не требуют от России вывода войск с Донбасса для создания демилитаризованной зоны

Последние предложения США по мирному плану не содержат призыва к России вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей для создания там демилитаризованной зоны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Украинский чиновник, который ознакомился с предложением в его последней редакции, заявил, что оно не призывает Россию покинуть территории, которые, по плану, должны стать восточной границей демилитаризованной зоны. При этом Соединенные Штаты настаивают на том, что украинские войска должны оставить свои позиции в Донецкой области.

Изначально мирный план Трампа из 28 пунктов включал предложение создать "нейтральную демилитаризованную буферную зону" после вывода украинских войск с Донбасса.

Украинские чиновники, участвовавшие в переговорах, заявили, что США настаивают на создании зоны, подобной той, что разделяет Северную и Южную Корею с момента подписания перемирия между ними более 72 лет назад.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассматривает демилитаризованную зону как путь к замороженному конфликту, кратковременную паузу, которая даст Москве время перегруппироваться перед началом нового наступления.

Сообщалось, что представители Украины и США в среду провели переговоры по восстановлению и экономическому восстановлению Украины после завершения войны.

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

Он также сказал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.