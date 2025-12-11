У Португалії вперше за понад 10 років проходить загальний страйк

У Португалії 11 грудня дві найбільші профспілки розпочали свою спільну страйкову акцію вперше за останні 12 років, протестуючи проти реформи трудового законодавства, запропонованої урядом на чолі з Луїшем Монтенегру.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Страйк може спричинити перебої в роботі транспорту, охорони здоров'я та комунальних служб по всій країні.

Скорочення персоналу в аеропортах призведе до затримок і скасування рейсів національної авіакомпанії TAP SA, а залізничний оператор CP планує значно скоротити кількість рейсів.

Лікарні працюють у мінімальному складі, надаючи лише невідкладну допомогу, багато шкіл закриваються або скорочують розклад, а муніципалітети попереджають про затримки у вивезенні сміття та інших необхідних послугах.

У зв'язку зі скороченням пропускної спроможності громадського транспорту посадовці попередили водіїв про затори у великих містах.

Загальний страйк 11 грудня стане першою подібною акцією з 2013 року – тоді її спричинив режим жорсткої економії на тлі економічної кризи.

Прем’єр Монтенегру назвав протести "незрозумілими" і політично мотивованими. Він стверджує, що немає підстав для заперечень до того, як парламент схвалить законодавство.

Уряд країни заявляє, що готовий до змін, але не буде відмовлятися від основних положень.

Проєкт реформи трудового законодавства, зокрема передбачає спрощений порядок звільнення, подовжену тривалість строкового договору і розширення мінімального обсягу послуг, що повинні надаватися в разі страйку.

В уряді Португалії кажуть, що законопроєкт має підвищити рівень продуктивності та гнучкості на ринку праці.

Однак суспільний опір реформам є досить сильним. Опитування DN/Aximage показало, що 60% респондентів підтримали страйк у четвер, у тому числі близько половини тих, хто голосував за коаліцію Монтенегру.

У 2023 році у Португалії відбувся масштабний страйк працівників освіти.