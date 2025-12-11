В Португалии впервые за более чем 10 лет проходит всеобщая забастовка
В Португалии 11 декабря два крупнейших профсоюза начали свою совместную забастовочную акцию впервые за последние 12 лет, протестуя против реформы трудового законодательства, предложенной правительством во главе с Луишем Монтенегру.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".
Забастовка может вызвать перебои в работе транспорта, здравоохранения и коммунальных служб по всей стране.
Сокращение персонала в аэропортах приведет к задержкам и отмене рейсов национальной авиакомпании TAP SA, а железнодорожный оператор CP планирует значительно сократить количество рейсов.
Больницы работают в минимальном составе, оказывая лишь неотложную помощь, многие школы закрываются или сокращают расписание, а муниципалитеты предупреждают о задержках в вывозе мусора и других необходимых услугах.
В связи с сокращением пропускной способности общественного транспорта чиновники предупредили водителей о пробках в крупных городах.
Всеобщая забастовка 11 декабря станет первой подобной акцией с 2013 года – тогда ее вызвал режим жесткой экономии на фоне экономического кризиса.
Премьер Монтенегру назвал протесты "непонятными" и политически мотивированными. Он утверждает, что нет оснований для возражений до того, как парламент одобрит законодательство.
Правительство страны заявляет, что готово к изменениям, но не будет отказываться от основных положений.
Проект реформы трудового законодательства, в частности предусматривает упрощенный порядок увольнения, увеличенную продолжительность срочного договора и расширение минимального объема услуг, которые должны предоставляться в случае забастовки.
В правительстве Португалии говорят, что законопроект должен повысить уровень производительности и гибкости на рынке труда.
Однако общественное сопротивление реформам является достаточно сильным. Опрос DN/Aximage показал, что 60% респондентов поддержали забастовку в четверг, в том числе около половины тех, кто голосовал за коалицию Монтенегру.
В 2023 году в Португалии состоялась масштабная забастовка работников образования.