Парламент Грузії посилив правила проведення протестів

Парламент Грузії в прискореному порядку прийняв в остаточному читанні черговий законопроєкт, що посилює правила проведення протестних акцій.

Про це пише News Georgia, передає "Європейська правда".

Поправки до Закону "Про збори та маніфестації" і Кодекс про адміністративні правопорушення підготувала партія влади "Грузинська мрія".

Новий закон зобов'язує попереджати МВС Грузії за п'ять днів про проведення мітингу в "місцях скупчення людей або руху транспорту", у тому числі – на тротуарі.

Проведення акції в "громадському місці" без попередження поліції заборонено.

Як зазначається, грузинське МВС у відповідь може зробити "попередження" або запропонувати "альтернативний час і/або місце" для акції. Якщо акція буде спланована спонтанно, організатор повинен повідомити про план поліції "негайно".

Якщо поліція вважатиме, що демонстрація порушує закон, дається 15 хвилин на те, щоб розійтися.

Після цього "все зібрання або маніфестація вважаються незаконними", і відомство має право прийняти рішення про припинення і "застосувати заходи, передбачені міжнародним правом і законодавством Грузії".

Також, як зазначається, порушникам загрожує адміністративний арешт до 15 діб (організатору – до 20 діб), при повторному порушенні порушується кримінальна справа.

За чинними правилами організатори не зобов'язані погоджувати мітинги з поліцією. У разі масштабних акцій необхідне формальне повідомлення муніципальних органів. Новий закон набуде чинності після підписання призначеним керівною партією Грузії президентом Міхеїлом Кавелашвілі.

Нагадаємо, 2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.

Після цього керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC.

А грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що під час розгону протестів у листопаді-грудні минулого року у водометах була "певна речовина", але не "каміт".

