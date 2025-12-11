Парламент Грузии ужесточил правила проведения протестов

Парламент Грузии в ускоренном порядке принял в окончательном чтении очередной законопроект, ужесточающий правила проведения протестных акций.

Об этом пишет News Georgia, передает "Европейская правда".

Поправки в Закон "О собраниях и манифестациях" и Кодекс об административных правонарушениях подготовила правящая партия "Грузинская мечта".

Новый закон обязывает предупреждать МВД Грузии за пять дней о проведении митинга в "местах скопления людей или движения транспорта", в том числе – на тротуаре.

Проведение акции в "общественном месте" без предупреждения полиции запрещено.

Как отмечается, грузинское МВД в ответ может сделать "предупреждение" или предложить "альтернативное время и/или место" для акции. Если акция будет спланирована спонтанно, организатор должен сообщить о плане полиции "немедленно".

Если полиция сочтет, что демонстрация нарушает закон, дается 15 минут на то, чтобы разойтись.

После этого "все собрание или манифестация считаются незаконными", и ведомство имеет право принять решение о прекращении и "применить меры, предусмотренные международным правом и законодательством Грузии".

Также, как отмечается, нарушителям грозит административный арест до 15 суток (организатору – до 20 суток), при повторном нарушении возбуждается уголовное дело.

По действующим правилам организаторы не обязаны согласовывать митинги с полицией. В случае масштабных акций необходимо формальное уведомление муниципальных органов. Новый закон вступит в силу после подписания назначенным правящей партией Грузии президентом Михеилом Кавелашвили.

Напомним, 2 декабря грузинское общество всколыхнула публикация журналистского расследования британской телерадиокорпорации BBC об использовании для разгона антиправительственных протестов 2024 года запрещенных химических веществ.

После этого правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор с BBC.

А грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что во время разгона протестов в ноябре-декабре прошлого года в водометах было "определенное вещество", но не "камит".

