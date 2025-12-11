В Эстонии одного из лидеров пророссийской партии приговорили к 14 годам заключения

В Эстонии Харьюский суд в четверг приговорил одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский общественный вещатель ERR.

Фигурантами дела о государственной измене, помимо Петерсона, стали Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Они получили по 11 лет заключения. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать в окружном суде.

Согласно обвинительному заключению Государственной прокуратуры, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики, в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

Кроме того, Айво Петерсон обвиняется в том, что он помогал другому обвиняемому Андрею Андронову в осуществлении ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

Напомним, в мае эстонская прокуратура заявила, что пророссийские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создание параллельной вооруженной структуры при поддержке военной разведки РФ.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Суд над ним начался в ноябре 2023 года.