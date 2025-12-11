Литва фіксує збільшення інформаційних атак з боку РФ та Білорусі

Аналітики Литовської армії виявили в листопаді 325 випадків ворожої інформації проти Литви з боку РФ та Білорусі, майже половина з яких була пов'язана з військовою тематикою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Російські та білоруські інформаційні канали зосередилися головним чином на Калінінградському транзиті та питанні литовсько-білоруського кордону, повідомили військові країни.

Як зазначили литовські аналітики, Росія в інформаційному полі активно піднімала тему Калінінградського транзиту у відповідь на обговорювані в Литві можливі обмеження транзиту.

Російські офіційні особи стверджували, що будь-які обмеження порушать двосторонні договори між Росією і Литвою, а також угоди між Європейським союзом і Росією, що дозволяють останній "законно відповісти відповідно до військової доктрини".

Тим часом мінський режим постійно звинувачував Литву в штучному створенні напруженості та підготовці інцидентів на кордоні.

"Александр Лукашенко та інші представники режиму повторювали меседжі про те, що Литва необґрунтовано звинувачує Мінськ у створенні загрози, в той час як Білорусь прагне до діалогу і „доброзичливо" піклується про водіїв, які застрягли на кордоні", – підкреслюють експерти.

За їхніми словами, білоруське інформаційне середовище прагнуло використати тему калінінградського транзиту і представити Литву як ворожу державу, відповідальну за мілітаризацію регіону і розпалювання напруженості.

Нещодавно Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) у своєму щорічному звіті оцінила, що небезпека шпигунства та диверсій проти німецьких Збройних сил суттєво зросла.

Очільник Данської служби безпеки і розвідки (PET) Фінн Борх Андерсен у понеділок закликав європейські держави до тіснішої співпраці на тлі посилення гібридної війни Росії.