Литва фиксирует увеличение информационных атак со стороны РФ и Беларуси

Аналитики Литовской армии обнаружили в ноябре 325 случаев враждебной информации против Литвы со стороны РФ и Беларуси, почти половина из которых была связана с военной тематикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Российские и белорусские информационные каналы сосредоточились главным образом на калининградском транзите и вопросе литовско-белорусской границы, сообщили военные страны.

Как отметили литовские аналитики, Россия в информационном поле активно поднимала тему калининградского транзита в ответ на обсуждаемые в Литве возможные ограничения транзита.

Российские официальные лица утверждали, что любые ограничения нарушат двусторонние договоры между Россией и Литвой, а также соглашения между Европейским союзом и Россией, позволяющие последней "законно ответить в соответствии с военной доктриной".

Между тем минский режим постоянно обвинял Литву в искусственном создании напряженности и подготовке инцидентов на границе.

"Александр Лукашенко и другие представители режима повторяли месседжи о том, что Литва необоснованно обвиняет Минск в создании угрозы, в то время как Беларусь стремится к диалогу и "доброжелательно" заботится о застрявших на границе водителях", – подчеркивают эксперты.

По их словам, белорусская информационная среда стремилась использовать тему калининградского транзита и представить Литву как враждебное государство, ответственное за милитаризацию региона и разжигание напряженности.

Недавно Служба военной контрразведки Германии (MAD) в своем ежегодном отчете оценила, что опасность шпионажа и диверсий против немецких Вооруженных сил существенно возросла.

Глава Датской службы безопасности и разведки (PET) Финн Борх Андерсен в понедельник призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству на фоне усиления гибридной войны России.