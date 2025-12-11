Мерц та Рютте впевнені у відданості США НАТО

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не має підстав сумніватися в угодах з США в рамках НАТО, попри нещодавні критичні заяви з боку американського уряду.

Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у четвер, 11 грудня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

У коментарі на запитання щодо позиції США Мерц зазначив, що формулювання стратегії національної безпеки США щодо НАТО свідчать про чітку прихильність Вашингтона до Альянсу.

Мерц визнав, що уряд США може бути більш критичним у деяких інших сферах, проте підкреслив, що це не ставить під сумнів основні угоди та зобов'язання в рамках НАТО.

"Ми знаємо, що маємо робити набагато більше для нашої безпеки, ніж у минулому", – додав він.

Рютте своєю чергою також підтримав позицію НАТО, заявивши, що стратегія національної безпеки США "чітко підтверджує прихильність Вашингтона до Європи і збереження її безпеки".

Він додав, що європейські країни безсумнівно "посилюють свої зусилля" для убезпечення континенту.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що Стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.

