Мерц и Рютте уверены в преданности США НАТО

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что у Германии нет оснований сомневаться в соглашениях с США в рамках НАТО, несмотря на недавние критические заявления со стороны американского правительства.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 11 декабря, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

В комментарии на вопрос о позиции США Мерц отметил, что формулировки стратегии национальной безопасности США по НАТО свидетельствуют о четкой преданности Вашингтона Альянсу.

Мерц признал, что правительство США может быть более критичным в некоторых других сферах, однако подчеркнул, что это не ставит под сомнение основные соглашения и обязательства в рамках НАТО.

"Мы знаем, что должны делать гораздо больше для нашей безопасности, чем в прошлом", – добавил он.

Рютте в свою очередь также поддержал позицию НАТО, заявив, что стратегия национальной безопасности США "четко подтверждает приверженность Вашингтона к Европе и сохранению ее безопасности".

Он добавил, что европейские страны несомненно "усиливают свои усилия" для обеспечения безопасности континента.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

