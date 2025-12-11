Навроцкий обещает уладить "недоразумение" с данными о передаче МиГ-29 Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что не был проинформирован о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине, однако пообещал уладить это "недоразумение" с министром обороны.

Об этом польский президент заявил в Риге во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Навроцкий отметил, что его сотрудники были правы, когда заявляли, что он не получал "официальной информации" о передаче МиГ Украине.

"Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение – я не имел такой информации (о передаче Украине МиГ. – Ред.). Но я спокоен: с господином Косиняком-Камышем (министр обороны. – Ред.) мы это выясним и найдем общий язык по этому вопросу", – добавил он.

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

После этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не был проинформирован об этих намерениях, что, по его словам, может свидетельствовать о "злой воле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш опроверг эти заявления, отметив, что вопрос передачи МиГ Украине обсуждали во время заседания комитета по безопасности.