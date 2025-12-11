Качка підтвердив, що Україна починає рух до вступу ЄС за новою схемою

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка після неформального засідання Ради ЄС у Львові заявив, що Україна задоволена досягнутою Євросоюзом домовленістю, яка розблоковує технічний рух до вступу.

Про це він заявив у виступі після засідання Ради ЄС, до участі у якому він був запрошений, повідомляє зі Львова кореспондент "Європейської правди".

Качка підкреслив, що досягнуте рішення дозволяє Україні йти до вступу попри угорське вето.

"Я хочу привітати нас з тим, що ми знайшли спосіб, як забезпечити, щоб процес розширення продовжувався в тому ж темпі, попри те, що формально у нас немає одностайності (для відкриття переговорних кластерів)", – заявив він.

"Є тверда згода 26 країн-членів, які голосно заявляють про підтримку відкриття кластера. Тому ми успішно узгодили "фронтлоудинг" як технічний, але юридично обґрунтований підхід до забезпечення того, щоб Європейська Комісія та Україна буди повідомлені про позицію країн-членів щодо модальностей переговорів", – заявив він.

За словами Качки, у Львові цей технічний процес був запущений одночасно щодо першого, другого та шостого кластерів у майбутніх переговорах з ЄС.

"І ми також чуємо від кіпрського головування, що вони будуть продовжувати цей процес, і ми будемо готові до відкриття всіх 6 кластерів, як тільки з'явиться політичний імпульс для цього", – додав Качка.

Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

