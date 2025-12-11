Качка подтвердил, что Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка после неформального заседания Совета ЕС во Львове заявил, что Украина довольна достигнутой Евросоюзом договоренностью, которая разблокирует техническое движение к вступлению.

Об этом он заявил в выступлении после заседания Совета ЕС, к участию в котором он был приглашен, сообщает из Львова корреспондент "Европейской правды".

Качка подчеркнул, что достигнутое решение позволяет Украине идти к вступлению несмотря на венгерское вето.

"Я хочу поздравить тем, что мы нашли способ, как обеспечить, чтобы процесс расширения продолжался в том же темпе, несмотря на то, что формально у нас нет единодушия (для открытия переговорных кластеров)", – заявил он.

"Есть твердое согласие 26 стран-членов, которые громко заявляют о поддержке открытия кластера. Поэтому мы успешно согласовали "фронтлоудинг" как технической, но юридически обоснованный подход к обеспечению того, чтобы Европейская Комиссия и Украина были уведомлены о позиции стран-членов относительно модальностей переговоров", – заявил он.

По словам Качки, во Львове этот технический процесс был запущен одновременно по первому, второму и шестому кластерам в будущих переговорах с ЕС.

"И мы также слышим от кипрского председательства, что они будут продолжать этот процесс, и мы будем готовы к открытию всех 6 кластеров, как только появится политический импульс для этого", – добавил Качка.

Ранее во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

