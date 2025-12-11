Украина готовится завершить вступительные переговоры с ЕС быстрее чем за два года

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" после заседания Совета ЕС во Львове.

По словам Качки, в пользу ускорения свидетельствует то, что сейчас речь идет не только о техническом переговорном процессе, но и о вопросах безопасности. Кроме того, он сослался на оценку со стороны Европейской комиссии.

"Этой осенью Еврокомиссия сообщила, что переговоры должны завершиться в 2028 году. Это означает, что все наше домашнее задание (необходимое для завершения переговорного процесса) должно быть выполнено в течение следующих 24 месяцев", – подчеркнул он.

"А учитывая, что вступление (Украины в ЕС. – Ред.) является одним из краеугольных камней переговоров о будущем мире, а также гарантии безопасности, этот срок может быть даже короче, чем 24 месяца", – отметил вице-премьер.

Тарас Качка также признал, что сейчас нет оснований говорить о венгерском блокировании как о преграде дальнейшему движению Украины, поскольку теперь все зависит от украинских действий.

"Все зависит от Украины. Сейчас это на 100% касается украинских реформ, и это будет зависеть от того, как быстро мы сможем двигаться", – признал он.

Ранее во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Подробно о формате Frontloading читайте в статье ЕП "Загрузка в обход Орбана".

Также на встрече Тарас Качка подтвердил, что Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме.