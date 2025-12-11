В Британії з музею в Брістолі викрали понад 600 предметів

В британському Брістолі з колекції Британської імперії та Співдружності місцевого музею було викрадено понад 600 експонатів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Детективи поліції графств Ейвон і Сомерсет заявили, що хочуть допитати чотирьох чоловіків у зв'язку з пограбуванням, і оприлюднили зображення з камер відеоспостереження, на яких зафіксована ця група.

Предмети були викрадені з позамузейного сховища 25 вересня між 1 і 2 годинами ночі.

Детектив Ден Бурган, який веде цю справу, сказав: "Крадіжка багатьох предметів, що мають значну культурну цінність, є серйозною втратою для міста".

"Ці предмети, багато з яких були пожертвувані, є частиною колекції, яка дає уявлення про багатогранну частину британської історії, і ми сподіваємося, що громадськість допоможе нам притягнути винних до відповідальності", – додав він.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.