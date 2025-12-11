В Британии из музея в Бристоле похитили более 600 предметов

В британском Бристоле из коллекции Британской империи и Содружества местного музея было похищено более 600 экспонатов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Детективы полиции графств Эйвон и Сомерсет заявили, что хотят допросить четырех мужчин в связи с ограблением, и обнародовали изображения с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована эта группа.

Предметы были похищены из внемузейного хранилища 25 сентября между 1 и 2 часами ночи.

Детектив Дэн Бурган, который ведет это дело, сказал: "Кража многих предметов, имеющих значительную культурную ценность, является серьезной потерей для города".

"Эти предметы, многие из которых были пожертвованы, являются частью коллекции, которая дает представление о многогранной части британской истории, и мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности", – добавил он.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.