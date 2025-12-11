Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ

Еврокомиссар Марта Кос и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка объявили о согласованном плане действий Украины, который должен подтвердить готовность Украины к вступлению.

Этот план приведен в письменном совместном заявлении Кос и Качки, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Документ был обнародован после заседания Совета ЕС по общим делам, главным результатом которого стал запуск "фронтлоудинга" – технического процесса, который позволит вести подготовку к закрытию переговорных глав еще до того, как Венгрия снимет вето на их открытие.

В нем стороны Украины и ЕС "напоминают, что расширение ЕС является геостратегической инвестицией в сильную, стабильную и единую Европу, основанную на общих ценностях, и что Украина может стать достоянием для расширенного и более устойчивого Европейского Союза". Украина при этом подтверждает понимание того, что для ее вступления в ЕС ключевое значение имеют вопросы, касающиеся верховенства права и противодействия коррупции.

"С учетом будущего и в соответствии с этими рамками и приоритетами, определенными государствами-членами, Украина принимает меры для дальнейшей приоритизации внедрения наиболее актуальных и эффективных мероприятий в течение следующего года", – подтверждает документ и приводит 10 ключевых приоритетов.

Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия (здесь приведен отдельный список изменений, а именно: отмена "правок Лозового" об автоматическом закрытии производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и приостановления по делам о коррупции; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все должности с высоким уровнем риска). Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам. Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора. Восстановить отбор для назначения и перевода прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах. Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР). Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, которые прошли международную проверку. Расширить привлечение международных экспертов в конкурсную комиссию для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Принять законопроект о декларации добропорядочности судей. Для Верховного Суда это включает временное привлечение независимых международных экспертов. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне

Марта Кос, отвечая на вопрос "Европейской правды", объяснила, что все эти пункты необходимо выполнить для успеха процесса вступления Украины в ЕС. "Это не новый план... Эти 10 пунктов мы определили как приоритетные, поэтому в целом многое надо сделать во вступительном процессе", – заявила она.

Ранее во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Подробно о формате Frontloading читайте в статье ЕП "Загрузка в обход Орбана".

Также на встрече Тарас Качка подтвердил, что Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме.