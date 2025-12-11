Зеленский после сигналов США попросил готовить законодательство о выборах в военное время

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после сигналов от Соединенных Штатов попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами в Киеве.

Как отметил глава государства, партнеры, в частности Соединенные Штаты, не впервые говорят о необходимости провести выборы.

"Сказал президент США, что все хотят закончить войну и не может так быть, что украинцы будут растягивать этот момент из-за якобы держания за ту или иную должность. И поэтому я, безусловно, за выборы", – сказал президент.

Он подчеркнул, что если выборы состоятся, то они должны пройти легитимно, и здесь нужна будет поддержка партнеров: "Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать".

Зеленский сообщил, что на фоне "сигналов" от США обратился к нардепам с просьбой разработать законодательные изменения для проведения выборов в военное время.

"Чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения. Сегодня важно закончить войну, и важно ее закончить в сильной позиции для Украины. Был сигнал от Соединенных Штатов относительно выборов – я отреагировал, и готов к этому", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство. Поэтому он призвал ключевых партнеров Украины и украинских парламентов "показать то, как могут быть проработаны обе эти вещи".

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что Украине "пришло время" провести президентские выборы.

В ЕС после слов Трампа сказали, что считают Зеленского легитимным президентом и отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

Зеленский во время визита в Италию отреагировал на слова Трампа, говоря, что готов к выборам.